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Схема ректификационной колонны

18 июля 2016
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Благодаря особому строению ректификационной колонны становится возможным практически полностью очистить конечный напиток от сивушных масел и примесей. В отличие от дистилляции качество самого сырья не имеет такой ключевой роли, поскольку органолептика в конечном напитке практически отсутствует. В результате получается спирт крепостью до 96,6% с бедной органолептикой, однако чистый. Использовать его можно для производства водки и различных настоек.

Рассмотрим принцип устройства ректификационной колонны, и из каких частей она состоит.


Ректификационная колонна, чертеж

Ректификационная колонна, принцип работы

Ректификация — это разделения бинарных или многокомпонентных смесей за счёт противоточного массо- и теплообмена между паром и жидкостью. Части ректификационной колонны обеспечивают последовательный процесс:

  1. Испарительный куб — хранение и нагрев кубовой жидкости
  2. Колонна — тепломассообмен внутри самой колонны за счет насадки
  3. Дефлегматор — конденсация паров, образование флегмы
  4. Узел отбора — отбор флегмы и ректификата

Рассмотрим работу каждой части в отдельности.

Испарительный куб

shema-rektifikacionnoy-kolonny-1.png




Это емкость, в которой хранится и нагревается брага или дистиллят. Также ее называют кубовой жидкостью. Нагреваясь, жидкость испаряется, и пар поднимается вверх по колонне, где разделяется на фракции. Одновременно куб служит основанием для колонны. Куб можно нагревать на обычной или индукционной плите. На индукционной — быстрее и безопаснее.

Также в качестве источника тепла в некоторых моделях используется ТЭН.

Обычно сначала перегоняется брага, чтобы получить спирт-сырец. Колонну надо перевести в режим дистиллятора, то есть максимально открыть кран отбора. После этого спирт сырец перегоняется еще раз, на этот раз медленно и с отбором пищевой фракции.

На кубе расположен термометр, чтобы контролировать температуру кубовой жидкости. При достижении в кубе 60-70°С необходимо подать охлаждающую жидкость, чтобы пары могли конденсироваться. При достижении 70°С, мощность нагревательного элемента надо уменьшить и оставить при таком значении до завершения ректификации.

Царга

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Царга — это тело колонны, ее центральная часть. Тепломассообмен, который составляет принцип действия ректификационной колонны, протекает именно здесь. Именно она делает процесс ректификации возможным:


  1. Жидкость в кубе испаряется, и по колонне пар поднимается наверх
  2. Наверху расположен дефлегматор (холодильник), в котором пар конденсируется
  3. Дистиллят стекает вниз по дефлегматору и по стенкам колонны
  4. Жидкость контактирует с паром на стенках насадки, которой заполнена колонна
  5. В результате тепломассообмена в верхней части колонны скапливается наиболее легкокипящая фракция
  6. Легкокипящая фракция конденсируется в холодильнике и поступает в канал отбора.

Колонна может собираться из нескольких царг. Чем выше колонна, тем интенсивнее проходит тепломассообмен, и тем чище разделяется жидкость на фракции. Внутри колонна заполнена насадкой: СПН или РПН. Без насадки тепломассообмен невозможен.

Чтобы ускорить процесс ректификации, можно использовать колонну торнадо. Стенки колонны подогреваются, поэтому флегма, которая не контактирует с насадкой, испаряется со стенок. В результате процесс ускоряется, а степень очистки повышается.

Дополнительно с колонной могут использоваться тарелки ректификационных колонн. На её поверхности также происходит тепло-массо-обмен между горячим паром и холодной флегмой. Степень очистки растёт.

Насадка ректификационная

Ректификационная насадка — это универсальный инструмент, который состоит из узла отбора и холодильника. В холодильнике происходит конденсация паров спирта, которые возвращаются вниз в виде флегмы. Узел отбора позволяет контролировать количество спирта, которое выходит из колонны. Контролируя этот объем, можно изменять качество спирта, то есть степень его очистки. Чем медленнее идет процесс, тем чище получается спирт.

Насадку можно купить в готовом виде или по отдельности.

Узел отбора спирта

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Узел отбора спирта «Миджет» имеет смотровое стекло. С его помощью можно на глаз определить скорость отбора спирта. Есть ниппель, чтобы подключить термометр.

После того, как установка ректификационной колонны выйдет на рабочий режим (температура перестанет изменяться), кран отбора надо открыть. Если вы перегоняете спирт-сырец, на этом этапе можно провести дробную перегонку. Для начала отбирается 3-5% расчетного кроличества спирта. Это головная фракция с резким запахом. Она испарется быстрее всего и имеет в совем составе вредные легкокипящие компоненты: метанол, ацетон и т.д.

Термометр на узле отбора необходим, чтобы контролировать температуру. При отборе пищевой фракции температура в ректификационной колонне должна быть неизменной. Ректификацию следует прекратить, когда вы не сможете поддерживать постоянную температуру в колонне при минимальном отборе спирта. После этого можете подставить отдельную приёмную емкость, полностью открыть кран отбора и собрать «хвостовую» фракцию.

Дефлегматор

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Дефлегматор или холодильник — это самая верхняя часть ректификационной колонны. Он также идет в составе ректификационной насадке и по отдельности.

В дефлегматоре собираются и конденсируются пары, превращаясь в флегму. Флегма возвращается вниз и обогащается компонентами идущего навстречу пара. Часть флегмы попадает в узел отбора и выходит наружу. Чем меньше флегмовое число (количество выходящего спирта) — тем выше степень очистки спирта-ректификата.

Универсальный холодильник «Миджет»

Мини дефлегматор «Миджет» — используется, чтобы повысить качество очистки

Автоматика для ректификационной колонны

Ректификация требует постоянного контроля, чтобы головная и хвостовая фракции не попали в пищевую часть. Этот процесс можно облегчить, используя БУР — блок управления ректификацией. Блок будет ограничивать отбор ректификата в соответствии с заданной программой, чтобы хвостовая часть не смешалась с пищевой. Так вы можете отойти от колонны, не боясь, что хвосты попадут в чистый ректификат.

БУР — это необязательная часть ректификационной колонны, однако работать с ним гораздо удобнее.

Что дальше

Полученный на выходе спирт-ректификат будет иметь жесктий вкус. Спирт надо разбавить, отфильтровать и дать настояться. Для очистки спирта можно использовать активированный уголь, это называется углеванием. В результате углевания спирт приобретает более мягкий вкус, уголь связывает остатки сивушных масел, которые в небольшом количстве проникают в напиток дяже при дробном отборе на ректификационной колонне. Именно так готовится классическая русская водка.

После сортировки (разбавления) и углевания спирту надо отдохнуть в стеклянной ёмкости несколько дней.

Подробнее об устройстве и работе ректификационной колонны читайте в соответствующей карточке товара.

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